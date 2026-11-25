Die Post will bis 2030 alle etwa 9.500 Zustellfahrzeuge auf elektrischen Antrieb umstellen und hat auf dem Weg dorthin nun in Hartberg in der Steiermark Elektrofahrzeug Nummer 7.000 in Betrieb genommen.

Derzeit haben die Zusteller 4.800 Ladepunkte an 200 Standorten in Betrieb. Rund 660 Zustellerinnen und Zusteller laden ihr E-Dienstauto nach der Arbeit zu Hause auf und erhalten Stromkosten erstattet, teilte das teilstaatliche, börsennotierte Unternehmen am Mittwoch mit.

Im Wiener Handel notiert die Österreichische Post-Aktie zeitweise unbewegt bei 31,00 Euro.

phs/cgh

APA