Österreichische Post Aktie
WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4
|Elektrofahrzeuge
|
25.11.2026 16:30:00
Österreichische Post-Aktie stabil: Post elektrifiziert bis 2030 gesamte Zustellflotte
Derzeit haben die Zusteller 4.800 Ladepunkte an 200 Standorten in Betrieb. Rund 660 Zustellerinnen und Zusteller laden ihr E-Dienstauto nach der Arbeit zu Hause auf und erhalten Stromkosten erstattet, teilte das teilstaatliche, börsennotierte Unternehmen am Mittwoch mit.
Im Wiener Handel notiert die Österreichische Post-Aktie zeitweise unbewegt bei 31,00 Euro.
phs/cgh
APA
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