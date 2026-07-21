Österreichische Post Aktie

Österreichische Post für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Paketgeschäft im Fokus 21.07.2026 17:50:00

Österreichische Post-Aktie: Übernahme von serbischem Paketdienstleister D Express - Aktie leichter

Österreichische Post-Aktie: Übernahme von serbischem Paketdienstleister D Express - Aktie leichter

Die Österreichische Post treibt ihr Geschäft im internationalen Paketgeschäft voran.

Der teilstaatliche Konzern übernimmt den serbischen Paketdienstleister D Express samt eigenem Logistikzentrum in Belgrad, 27 Zustellbasen und rund 1.300 Beschäftigten, teilte die Post am Dienstag mit. D Express soll mit der serbischen Post-Tochter City Express zu einem Unternehmen fusioniert werden. Dadurch soll einer der führenden privaten Paketdienstleister Serbiens entstehen.

Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden. Der Abschluss der Transaktion erfolge vorbehaltlich aller behördlichen Genehmigungen, heißt es laut Aussendung.

D Express transportierte im Jahr 2025 rund 14 Millionen Pakete. Der Umsatz belief sich im vergangenen Geschäftsjahr auf rund 36 Mio. Euro. Das Unternehmen betreibt in Serbien mehr als 300 Paketstationen.

Die Österreichische Post-Aktie notierte am Dienstag in Wien letztlich 0,31 Prozent tiefer bei 32,45 Euro.

kan/ivn

APA

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

DHL-Aktie dennoch in Grün: Steigende Zahl von Postmängeln

Bildquelle: OkFoto / Shutterstock.com

Nachrichten zu Österreichische Post AG

mehr Nachrichten