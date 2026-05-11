Österreichische Post: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Österreichische Post hat am 08.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,22 EUR gegenüber 0,560 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 770,7 Millionen EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Österreichische Post einen Umsatz von 763,6 Millionen EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.at