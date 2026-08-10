Österreichische Post: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Österreichische Post hat sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Österreichische Post hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,10 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,430 EUR je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,72 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 773,3 Millionen EUR, während im Vorjahreszeitraum 724,6 Millionen EUR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at