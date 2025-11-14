Österreichische Post gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Österreichische Post präsentierte am 12.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 0,42 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Österreichische Post 0,370 EUR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,12 Prozent auf 724,2 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte Österreichische Post 732,4 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at