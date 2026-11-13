Österreichische Post hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Österreichische Post hat am 12.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,420 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 762,8 Millionen EUR – das entspricht einem Zuwachs von 5,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 724,2 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at