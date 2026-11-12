Österreichische Post Aktie
WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4
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12.11.2026 08:11:06
Österreichische Post in den ersten neun Monaten mit Umsatz- und Ergebnisanstieg
Das Brief- und Werbegeschäft geht weiter zurück, während der Bereich E-Commerce wächstWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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Nachrichten zu Österreichische Post AG
Analysen zu Österreichische Post AG
|13.08.26
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|Erste Group Bank
|07.08.26
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|13.08.26
|Österreichische Post accumulate
|Erste Group Bank
|07.08.26
|Österreichische Post Underweight
|Barclays Capital
|26.05.26
|Österreichische Post Underweight
|Barclays Capital
|16.03.26
|Österreichische Post
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|04.03.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|29.05.20
|Österreichische Post Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.03.26
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|Erste Group Bank
|21.11.25
|Österreichische Post Hold
|Erste Group Bank
|28.03.25
|Österreichische Post accumulate
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|13.02.24
|Österreichische Post neutral
|Erste Group Bank
|24.02.23
|Österreichische Post neutral
|Erste Group Bank
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