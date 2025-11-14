Oesterreichische Post legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Oesterreichische Post hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,25 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 846,3 Millionen USD gegenüber 804,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at