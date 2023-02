Österreichische Post schließt im Plus: Post will in Innsbruck 2023 ohne Emissionen zustellen

Die Post kommt in Innsbruck bald komplettemissionsfrei: In Tirols Landeshauptstadt will man noch heuer die Zustellflotte vollständig auf E-Mobilität umstellen, teilte die Österreichische Post am Donnerstag in einer Aussendung mit.

Mit Ende 2021 habe man bereits in Graz in einem Pilotprojekt komplett umgestellt, sagte ein Sprecher zur APA. Nun folge die nächste Landeshauptstadt. Bis 2030 will das Unternehmen, wie angekündigt, österreichweit vollkommen CO2-frei unterwegs sein.

Derzeit hat das Unternehmen laut eigenen Angaben 3.000 E-Fahrzeuge in Betrieb. "In Innsbruck legen wir mit der Umrüstung auf E-Mobilität einen wichtigen Grundstein für die CO2-freie Zustellung in Tirol. Wir schaffen nicht nur 70 zusätzliche E-Fahrzeuge an, sondern bauen auch die Ladeinfrastruktur und die Photovoltaikanlagen an unseren Logistikstandorten aus", erklärte Peter Umundum, Vorstandsdirektor für Paket & Logistik. Insgesamt rund 3,3 Mio. Euro investiere die Österreichische Post, um noch dieses Jahr alle Sendungen - Briefe, Werbepost, Pakete - in Innsbruck emissionsfrei zuzustellen.

An der Wiener Börse gewann die Post-Aktie schlussendlich 0,15 Prozent auf 33,65 Euro.

APA