Oesterreichische Post: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Oesterreichische Post hat am 08.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 0,13 USD gegenüber 0,290 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Oesterreichische Post 901,7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 803,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at