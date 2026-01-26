Österreichische Post Aktie
WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4
|
26.01.2026 18:25:00
Österreichische Post verkauft Anteil an deutschem Pharmagroßhändler
Nachdem AEP im Jahr 2025 einen Umsatz von rund einer Milliarde Euro erreicht habe und vollständig im deutschen Pharmagroßhandel etabliert sei, beginne für das von der Post mitbegründete Unternehmen die nächste Phase der Entwicklung. Die bisherigen Eigentümer hätten sich daher entschieden, ihre Anteile an AEP zu veräußern.
Die Österreichische Post AG werde sich dadurch auf ihr "Kerngeschäft als E-Commerce-Dienstleisterin in Südost- und Osteuropa, der Türkei und darüber hinaus" fokussieren. Neuer Eigentümer von AEP wird The Platform Group, die über Erfahrungen im Pharmabereich verfüge und den Großhändler nahtlos in ihr eigenes Angebot integriere.
Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Genehmigung. AEP hat rund 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
phs
ISIN AT0000APOST4 WEB http://www.post.at
