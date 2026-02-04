Österreichische Staatsanleihen behauptet, Rendite leicht im Plus

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Mittwoch im Späthandel knapp behauptet gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe stieg im Gegenzug um einen Basispunkt auf 3,19 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 33 Basispunkten. Der deutsche Euro-Bund-Future hielt zuletzt mit einem kleinen Plus von 0,15 Prozent bei 127,99 Punkten.

Die am Mittwoch veröffentlichten Inflationsdaten für die Eurozone waren wie erwartet ausgefallen und wirkten sich nicht merklich im Anleihenhandel aus. Mit Spannung erwartet jetzt die am Donnerstag anstehende Zinsentscheidung der EZB.

Die Zentralbank hat den geldpolitischen Schlüsselsatz angesichts gesunkener Inflationsgefahr von Mitte 2024 bis Mitte 2025 in mehreren Schritten auf 2,0 Prozent halbiert und seither stillgehalten. Am Markt wird allgemein erwartet, dass die EZB die Leitzinsen am Donnerstag weiter unverändert belässt. Auf längere Sicht könnte der Fall der Inflationsrate unter die EZB-Zielmarke von 2,0 Prozent aber Experten zufolge Zinssenkungen ermöglichen.

mik/sto