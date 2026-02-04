|
04.02.2026 17:35:00
Österreichische Staatsanleihen behauptet, Rendite leicht im Plus
Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Mittwoch im Späthandel knapp behauptet gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe stieg im Gegenzug um einen Basispunkt auf 3,19 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 33 Basispunkten. Der deutsche Euro-Bund-Future hielt zuletzt mit einem kleinen Plus von 0,15 Prozent bei 127,99 Punkten.
Die am Mittwoch veröffentlichten Inflationsdaten für die Eurozone waren wie erwartet ausgefallen und wirkten sich nicht merklich im Anleihenhandel aus. Mit Spannung erwartet jetzt die am Donnerstag anstehende Zinsentscheidung der EZB.
Die Zentralbank hat den geldpolitischen Schlüsselsatz angesichts gesunkener Inflationsgefahr von Mitte 2024 bis Mitte 2025 in mehreren Schritten auf 2,0 Prozent halbiert und seither stillgehalten. Am Markt wird allgemein erwartet, dass die EZB die Leitzinsen am Donnerstag weiter unverändert belässt. Auf längere Sicht könnte der Fall der Inflationsrate unter die EZB-Zielmarke von 2,0 Prozent aber Experten zufolge Zinssenkungen ermöglichen.
mik/sto
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: ATX fester -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende etwas höher. Der deutsche Leitindex setzt sich in der Gewinnzone fest. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.