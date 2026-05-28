28.05.2026 16:17:00

Österreichische Staatsanleihen dämmen Kursverluste im Späthandel ein

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Donnerstagnachmittag mehrheitlich mit Kursverlusten gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe stieg im Gegenzug um 2 Basispunkte auf 3,23 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe betrug 24 Basispunkte. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,03 Prozent auf 125,95 Punkte.

Noch größere Kursverluste aus dem frühen Handel wurden damit eingedämmt. Die Anleihen folgten damit der Entwicklung am Ölmarkt, wo die Notierungen nach gegenseitigen Angriffen der USA und des Iran im frühen Handel angestiegen waren. Mittlerweile gaben die Ölpreise aber einen Teil der Aufschläge wieder ab.

Auch die am Nachmittag veröffentlichten US-Daten stützten die Anleihekurse tendenziell. Das von der US-Notenbank Fed bevorzugte Inflationsmaß, der PCE-Kerndeflator, stieg im April gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent und damit etwas geringer als erwartet. Die jährliche Kernteuerungsrate von 3,3 Prozent traf die Konsenserwartung.

Zudem hat die US-Wirtschaft zu Beginn des Jahres weniger an Fahrt gewonnen als erwartet. Im ersten Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum Vorquartal um annualisiert 1,6 Prozent, wobei in einer ersten Schätzung noch ein Zuwachs von 2,0 Prozent ermittelt worden war. Volkswirte hatten im Durchschnitt mit einer Bestätigung der Erstschätzung gerechnet.

Überdies stiegen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche etwas stärker als erwartet. Die Auftragseingänge für langlebige Güter im April überraschten dagegen positiv.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,59 2,59 0,00 0 5 Jahre 2,82 2,81 0,01 12 10 Jahre 3,23 3,21 0,02 24 30 Jahre 3,80 3,78 0,02 27

spa/sto

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21:43 Q1 2026: Diese Aktien hatte Carl Icahn im Portfolio
21:29 Mai 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
28.05.26 Bridgewater wettet Milliarden auf den KI-Hardware-Boom - Die zehn größten Beteiligungen im ersten Quartal
27.05.26 Commerzbank-Depot enthüllt: Diese Tech-Aktie hat Alphabet als Nummer eins abgelöst
26.05.26 Umbau bei Greenlight Capital: David Einhorn baut Warner Bros. Discovery ab und steigt kräftig bei Peloton ein

Börse aktuell - Live Ticker

Vorläufige Einigung im Nahost-Konflikt in Sicht: US-Börsen weiter in Rekordlaune -- ATX geht deutlich stärker ins Wochenende -- DAX schließt stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kam. Der Dow erreicht ein neues Allzeithoch. Die Börsen in Fernost präsentierten sich vor dem Wochenende überwiegend freundlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen