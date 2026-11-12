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12.11.2026 16:13:00
Österreichische Staatsanleihen drehen ins Minus
Steigende Öl- und Gaspreise belasteten die Kurse. Die Erwartung einer diplomatischen Lösung des Iran-Kriegs ist zuletzt wieder gesunken, nachdem Präsident Donald Trump gesagt hatte, dass die USA keine Einigung mit dem Iran benötigten. "Wir brauchen kein Abkommen mit dem Iran. Diese Zeiten sind längst vorbei. Wir haben ihr Geld, Hunderte von Milliarden Dollar, und wir haben ihre Meerenge!", schrieb Trump in einem Beitrag auf Truth Social.
Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:
Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,16 3,14 0,02 3 5 Jahre 3,36 3,33 0,03 19 10 Jahre 3,58 3,55 0,03 26 30 Jahre 3,94 3,92 0,02 27
spa/sto
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