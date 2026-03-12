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12.03.2026 16:45:00
Österreichische Staatsanleihen geben im Späthandel weiter nach
Deutsche Staatsanleihen gaben ebenfalls leicht nach. Der deutsche Bund-Future hielt zuletzt mit einem kleinen Minus von 0,02 Prozent bei 126,13 Punkten.
Nach jüngsten Aussagen von EZB-Vertretern ist an den Finanzmärkten die Erwartung gewachsen, dass die Notenbank in diesem Jahr die Leitzinsen anheben könnte. Dies hatte die Anleihenkurse bereits am Vortag deutlich belastet.
Marktbewegende Konjunkturdaten wurden in der Eurozone am Berichtstag nicht veröffentlicht. Die in den USA veröffentlichten Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe lieferten im Verlauf keine sichtbaren Impulse.
Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:
Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,42 2,41 0,01 0 5 Jahre 2,78 2,76 0,02 17 10 Jahre 3,25 3,23 0,03 30 30 Jahre 3,80 3,77 0,03 29
ste/sto
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