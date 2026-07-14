14.07.2026 17:53:00

Österreichische Staatsanleihen grenzen Verluste nach US-Daten ein

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Dienstag im Späthandel mehrheitlich mit Kursverlusten gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe stieg im Gegenzug im Tagesvergleich um 2 Basispunkte auf 3,34 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe betrug 27 Basispunkte. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,17 Prozent auf 125,26 Punkte.

Belastet wurden die Anleihen im Frühhandel von den jüngsten Eskalationen im Iran-Konflikt und den dadurch ausgelösten Ölpreisanstiegen. Diese schürten die Ängste vor höherer Inflation und gegensteuernden Zinserhöhungen der Notenbanken. Nach den am Nachmittag gemeldeten US-Inflationsdaten konnten die Anleihen ihre Verluste aber wieder etwas eingrenzen. Die Inflationszahlen waren überraschend glimpflich ausgefallen und linderten damit die Zinsängste.

Die US-Verbraucherpreise stiegen im Juni nur um 3,5 Prozent zum Vorjahresmonat, wie das Arbeitsministerium am Dienstag mitteilte. Von Reuters befragte Volkswirte hatten mit einem Anstieg von 3,8 Prozent gerechnet. Die sogenannte Kernrate ohne die schwankungsanfälligen Preise für Energie und Lebensmittel sank ebenfalls im vergangenen Monat - und zwar auf 2,6 Prozent, nach 2,9 Prozent im Mai. "Die Daten stützen unsere Ansicht, dass die Inflation nachlässt und die US-Notenbank daher die Leitzinsen entgegen den Markterwartungen nicht anhebt", schreiben die Ökonomen der Commerzbank in einer Reaktion auf die Zahlen.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,79 2,76 0,03 7 5 Jahre 2,97 2,95 0,02 15 10 Jahre 3,34 3,32 0,02 27 30 Jahre 3,91 3,91 0,00 29

mik/spa

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 28: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
12.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 28
11.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
11.07.26 KW 28: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.07.26 KW 28: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX mit Verlusten -- DAX fällt unter 25.000-Punkte-Marke -- Wall Street fester -- Asiens Börsen letztlich überwiegend freundlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigen sich am Mittwoch zurückhaltend. An der Wall Street geht es nach oben. In Asien wurden zur Wochenmitte teils kräftige Gewinne verzeichnet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen