Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit höheren Kursen

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen sind am Donnerstag im Späthandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um zwei Basispunkte auf -0,33 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 15 Basispunkten.

Der Euro-Bund-Future legte moderate 0,03 Prozent auf 176,78 Punkte zu. Eine eingetrübte Stimmung an den internationalen Aktienbörsen half den Anleihenkursen etwas nach oben. An der Wall Street gibt es nach der jüngsten Rekordrally aufgrund einsetzender Gewinnmitnahmen klare Kursverluste zu sehen.

Im Blickfeld stehen auch mögliche Neuemissionen von österreichischen Staatsanleihen. Der erste Green Bond der Republik Österreich lässt noch auf sich warten. Derzeit würden "verschiedene Möglichkeiten im Hinblick auf eine mögliche Begebung von Sovereign Green Bonds" analysiert, so die Oesterreichische Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA) zur APA. Da eine Emission aber eine Vorlaufzeit von rund einem Jahr hätte, könne eine "Begebung im heurigen Jahr ausgeschlossen" werden.

Gestartet ist die erste deutsche grüne Anleihe gestern jedenfalls mit viel Furore am Markt. Die Nachfrage sei laut Informationen der deutschen Finanzagentur fünf Mal so hoch gewesen wie das Angebot. Das Orderbuch erreichte mehr als 33 Milliarden Euro. Am Ende wurden 6,5 Mrd. Euro in die Kassen gespült, die nun konkreten Energie- und Umweltprojekten aus dem vergangenen Jahr zugewiesen werden sollen.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,69 -0,65 -0,04 1 5 Jahre -0,63 -0,61 -0,02 7 10 Jahre -0,33 -0,31 -0,02 15 30 Jahre 0,23 0,28 -0,05 28

(Schluss) ste