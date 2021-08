Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit Zugewinnen

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Dienstag im Späthandel leicht gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um einen Basispunkt auf -0,25 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 22 Basispunkten.

In den meisten Ländern der Eurozone gaben die Renditen nach. Die Aktienmärkte fanden keine einheitliche Richtung. Die Anleger warteten zunächst einmal ab, nachdem am Montag die freundliche Aktienmarktstimmung die Anleihen noch belastet hatte. Robuste deutsche Konjunkturdaten drückten am Dienstag nicht auf die Anleihekurse. Die deutsche Wirtschaft ist im zweiten Quartal etwas stärker als bisher bekannt gewachsen. Unterdessen verzeichnete der Staatshaushalt im ersten Halbjahr das zweitgrößte Defizit seit der Wiedervereinigung.

In den USA sind die Verkäufe neuer Häuser weniger als erwartet gestiegen. Die Neubauverkäufe stiegen im Juli im Monatsvergleich um 1,0 Prozent, wie das Handelsministerium mitteilte. Analysten hatten mit einem Anstieg um 3,1 Prozent gerechnet.

Im weiteren Verlauf der Woche richtet sich das Interesse dann auf die US-Geldpolitik. In den USA findet das alljährliche Notenbankertreffen von Jackson Hole statt. Am Freitag will sich US-Notenbankchef Jerome Powell zu Wort melden. Es werden Hinweise erwartet, wann die Federal Reserve ihre extrem lockere Geldpolitik etwas zurückfahren könnte.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,77 -0,75 -0,02 -1 5 Jahre -0,63 -0,61 -0,02 10 10 Jahre -0,25 -0,24 -0,01 22 30 Jahre 0,34 0,35 -0,01 37

