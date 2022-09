Österreichische Staatsanleihen im Späthandel ´etwas fester

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Mittwoch im Späthandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um vier Basispunkte auf 2,3 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 60 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future notierte zuletzt etwas tiefer bei 143,27 Punkten.

Wie heute Nachmittag bekannt wurde, sind die US-Erzeugerpreise im August annualisiert um 8,7 Prozent gestiegen und somit etwas weniger als erwartet. Dies dürfte die Anleihen tendenziell etwas gestützt haben. Am Vortag hatten überraschend hohe US-Verbraucherpreisdaten noch für Abgabedruck bei den Festverzinslichen gesorgt. Die starke Inflation dürfte die US-Notenbank Fed zu stärkeren Zinsschritten animieren, so die Befürchtung am Markt.

In der Eurozone ist die Industrieproduktion zudem im Juli gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 2,4 Prozent gesunken. Ökonomen hatten im Vorfeld mit keiner Veränderung (0,0 Prozent) gerechnet.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 1,36 1,48 -0,12 -5 5 Jahre 1,82 1,83 -0,01 26 10 Jahre 2,30 2,34 -0,04 60 30 Jahre 2,45 2,51 -0,06 72

spo/sto