Österreichische Staatsanleihen im Späthandel deutlich fester

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Freitag im Späthandel deutlich gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 11 Basispunkte auf 0,33 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 42 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future in Frankfurt tendierte um deutliche 1,2 Prozent fester.

Die hohe Unsicherheit im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg treibt immer mehr Anleger in als relativ sicher empfundene Staatsanleihen. In der Nacht auf Freitag war auf dem Gelände des ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja ein Feuer ausgebrochen. Laut Internationaler Atomenergiebehörde (IAEA) sind alle Sicherheitssysteme intakt. Es sei kein radioaktives Material freigesetzt worden.

Auch wenn der Brand offenbar gelöscht ist, machte sich an den Märkten rasch die Sorge vor einer nuklearen Katastrophe breit. "Die militärischen Auseinandersetzungen in der Ukraine setzen sich fort und die Sanktionsspirale gegen Russland dreht sich weiter", schrieben die Experten der Helaba in ihrem Tagesausblick. Es stelle sich die Frage, wie sich der Krieg und die Sanktionen auf Russland auf die Konjunktur und die Inflation auswirken.

Angesichts der Ereignisse in der Ukraine und der davon ausgehenden Unsicherheiten standen Konjunkturdaten am Freitag eher im Hintergrund. Am Nachmittag wurden Zahlen vom US-Arbeitsmarkt veröffentlicht. Einerseits ist die Arbeitslosigkeit im Februar überraschend deutlich gesunken. Andererseits hat die US-Wirtschaft auch deutlich mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,64 -0,54 -0,10 13 5 Jahre -0,18 -0,03 -0,15 22 10 Jahre 0,33 0,44 -0,11 42 30 Jahre 0,79 0,88 -0,09 63

pma/kat