Österreichische Staatsanleihen im Späthandel deutlich höher

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Donnerstag im Späthandel deutlich gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen merklich. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um starke 13 Basispunkte auf 2,42 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 59 Basispunkten.

Nach oben ging es auch mit den Kursen der deutschen Staatsanleihen. Der Euro-Bund-Future verbesserte sich um 0,37 Prozent. Die Aussicht auf weniger stark steigende Zinsen in den USA belastete die Renditen auch an den europäischen Märkten für Staatsanleihen, während es im Gegenzug mit den Kursen nach oben ging. Auslöser sind Aussagen des US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell, der Signale für kleinere Zinserhöhungen in den USA gegeben hatte.

"Der Zeitpunkt für eine Verringerung der Zinserhöhungen könnte schon auf der Dezember-Sitzung kommen", sagte Powell am Mittwochabend in Washington auf einer Veranstaltung des Instituts Brookings. "Die als taubenhaft wahrgenommenen Äußerungen von Fed-Chef Powell bieten Anleihen in Europa deutlichen Rückenwind", kommentierten Experten der Dekabank.

Die am Vormittag veröffentlichten Konjunkturdaten aus der Eurozone sorgten für wenig Bewegung. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global stieg im November zum Vormonat etwas weniger als in einer vorherigen Schätzung ermittelt. Er signalisiert aber weiterhin eine Rezession. S&P-Ökonom Williamson sieht wenig Aussicht auf Besserung. Kälteeinbrüche könnten die Bedenken rund um die Energiesicherheit wieder anfachen und die Produktion sowie die Lieferketten wieder beeinträchtigen.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,02 2,23 -0,21 1 5 Jahre 2,04 2,21 -0,17 23 10 Jahre 2,42 2,55 -0,13 59 30 Jahre 2,37 2,45 -0,08 72

ste/sto