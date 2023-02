Österreichische Staatsanleihen im Späthandel deutlich höher

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Donnerstag im Späthandel deutlich gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen merklich. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um starke 21 Basispunkte auf 2,71 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 61 Basispunkten.

Stark nach oben ging es auch mit den Kursen der deutschen Staatsanleihen. Der Euro-Bund-Future steigerte sich um 1,41 Prozent. Das bestimmende Thema an den Finanzmärkten war die erneute Zinserhöhung durch die EZB. Mit der fünften Zinserhöhung in Folge hat sich die Europäische Zentralbank (EZB) weiter gegen die nach wie vor hohe Inflation in der Eurozone gestemmt. Die Notenbank hob den Leitzins wieder um 0,50 Prozentpunkte auf 3,0 Prozent an. Für die nächste geldpolitische Sitzung im März ist bereits eine weitere Zinserhöhung um 0,50 Punkte in Aussicht gestellt.

"Die EZB macht erneut deutlich, dass der Zinszyklus nicht beendet ist, obwohl konjunkturelle Risiken bestehen und alle Entscheidungen von der Entwicklung der wirtschaftlichen Daten, insbesondere der Preisentwicklungen, abhängig sind. Die Zinserwartungen werden seitens der Marktteilnehmer reduziert", formulierte Analyst Ralf Umlauf von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba).

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,52 2,73 -0,21 1 5 Jahre 2,45 2,68 -0,23 34 10 Jahre 2,71 2,92 -0,21 61 30 Jahre 2,67 2,82 -0,15 57

ste/spa