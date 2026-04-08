|
08.04.2026 16:39:00
Österreichische Staatsanleihen im Späthandel deutlich höher
"Der Nahost-Krieg ist seit Wochen das dominierende Thema an den Märkten, im Guten wie im Bösen", schrieben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Heute herrscht nach der verkündeten Waffenruhe Erleichterung vor und die Aktiennotierungen erholen sich kräftig, ebenso wie die Rentenmärkte, weil die Ölpreise um rund 15 Prozent nachgeben, hieß es weiter von den Experten. Der niedrigere Ölpreis dämpfte die Konjunktur- und Inflationssorgen am Markt schlagartig.
"An den Finanzmärkten ist Aufatmen angesagt", schrieb Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank. Mit dem Waffenstillstand bleibe vorerst eine weitere Eskalation aus. Vor allem die deutlich gefallenen Ölpreise lassen dem Experten zufolge Hoffnungen keimen, dass der Anstieg der Inflationsraten eine kurze Episode bleiben wird. Die Notenbanken könnten im Falle einer nachhaltigen Entspannung der Ölpreise auch von bereits befürchteten Zinsanhebungen absehen.
Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:
Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,54 2,77 -0,23 7 5 Jahre 2,76 2,96 -0,20 14 10 Jahre 3,22 3,36 -0,14 29 30 Jahre 3,78 3,87 -0,08 33
ste/spa
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWaffenruhe in Nahost wackelt: ATX schwach -- DAX fällt unter 24.000 Punkte -- US-Börsen schwächer erwartet -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich klar im Minus. Der deutsche Leitindex verbucht Verluste. Die US-Börsen dürften tiefer in den Handelstag starten. Die Börsen in Fernost gaben am Donnerstag nach.