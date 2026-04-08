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08.04.2026 16:39:00

Österreichische Staatsanleihen im Späthandel deutlich höher

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Mittwochnachmittag mit deutlichen Kursgewinnen gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um starke 14 Basispunkte auf 3,22 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe betrug 29 Basispunkte. Der Euro-Bund-Future stieg um 1,02 Prozent auf 126,33 Punkte.

"Der Nahost-Krieg ist seit Wochen das dominierende Thema an den Märkten, im Guten wie im Bösen", schrieben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Heute herrscht nach der verkündeten Waffenruhe Erleichterung vor und die Aktiennotierungen erholen sich kräftig, ebenso wie die Rentenmärkte, weil die Ölpreise um rund 15 Prozent nachgeben, hieß es weiter von den Experten. Der niedrigere Ölpreis dämpfte die Konjunktur- und Inflationssorgen am Markt schlagartig.

"An den Finanzmärkten ist Aufatmen angesagt", schrieb Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank. Mit dem Waffenstillstand bleibe vorerst eine weitere Eskalation aus. Vor allem die deutlich gefallenen Ölpreise lassen dem Experten zufolge Hoffnungen keimen, dass der Anstieg der Inflationsraten eine kurze Episode bleiben wird. Die Notenbanken könnten im Falle einer nachhaltigen Entspannung der Ölpreise auch von bereits befürchteten Zinsanhebungen absehen.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,54 2,77 -0,23 7 5 Jahre 2,76 2,96 -0,20 14 10 Jahre 3,22 3,36 -0,14 29 30 Jahre 3,78 3,87 -0,08 33

ste/spa

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