Österreichische Staatsanleihen im Späthandel etwas fester

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Mittwoch im Späthandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 5 Basispunkte auf 2,19 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 61 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future legte um 0,43 Prozent zu auf 147,65 Punkte.

Wie in der Früh bekannt wurde, hat die deutsche Industrie im Juli 0,3 Prozent weniger produziert als im Vormonat. Viele Marktteilnehmer hatten aber einen stärkeren Rückgang erwartet. Auch Chinas Außenhandel hat überraschend an Schwung verloren. Negative Konjunkturdaten können die als sicher geltenden Anleihen tendenziell schützen, wenn Anleger sich von Aktien in die Festverzinslichen flüchten.

Das Augenmerk der Anleger dürfte jetzt der morgigen Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) gelten. Hier wurde jüngst am Markt ein Zinssprung um 75 Basispunkte erwartet. Mehrere Kommentare von EZB-Vertretern ließen die Zinserwartungen zuletzt aber wieder etwas abflachen.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 1,07 1,20 -0,13 0 5 Jahre 1,60 1,65 -0,05 24 10 Jahre 2,19 2,24 -0,05 61 30 Jahre 2,41 2,46 -0,05 71

