Österreichische Staatsanleihen im Späthandel etwas gestiegen

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Montag im Späthandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um drei Basispunkte auf 0,88 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 31 Basispunkten.

Zum Vergleich: Der Euro-Bund-Future erhöhte sich um 0,16 Prozent auf 158,56 Zähler.

In Europa dürfte weiterhin der Ukraine-Konflikt Anleger in sichere Anlagehäfen treiben. Überdies fielen die wenigen Konjunkturdaten, die am Montag veröffentlicht worden waren, schwächer aus als erwartet.

So ist die Stimmung unter den deutschen Exporteuren nach Ausbruch des russischen Kriegs gegen die Ukraine eingebrochen. Das Barometer für die Exporterwartungen stürzte im März auf minus 2,3 Punkte ab, nachdem es im Februar noch bei plus 17,0 Punkten gelegen war. Das teilte das Ifo-Institut zu seiner monatlichen Unternehmensumfrage mit. Einen stärkeren Rückgang gab es bisher nur zu Beginn der Coronakrise im April 2020 mit minus 31,2 Punkten.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,39 -0,37 -0,02 -26 5 Jahre 0,44 0,46 -0,02 8 10 Jahre 0,88 0,91 -0,03 31 30 Jahre 1,15 1,20 -0,05 48

