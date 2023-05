Österreichische Staatsanleihen im Späthandel etwas höher

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Mittwoch im Späthandel etwas gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 4 Basispunkte auf 2,99 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 67 Basispunkten.

Moderat im Plus tendierten auch die Kurse der deutschen Staatsanleihen. Der Euro-Bund-Future verbesserte sich um 0,06 Prozent. Marktbeobachter verwiesen auf einen ruhigen und impulsarmen Handel.

Inflationsdaten aus der Eurozone zeichneten am Vormittag das bereits bekannte Bild: Im April stieg die Teuerung wieder leicht, die weniger volatile Kerninflation ging dagegen leicht zurück. Von der Europäischen Zentralbank (EZB), die sich seit vergangenen Sommer mit Zinsanhebungen gegen die hohe Inflation stemmt, werden weitere Anhebungen erwartet.

Im Mittelpunkt steht an den internationalen Märkten weiter der Streit um die gesetzliche Schuldengrenze in den USA. Dort gab es zuletzt kleine Hoffnungsschimmer, Republikaner und Demokraten schienen sich etwas anzunähern. Volkswirte warnen vor einem Scheitern der Verhandlungen, da in diesem Fall Zahlungsausfälle der USA drohen. Aufgrund der wichtigen Rolle des Dollar für das internationale Finanzsystem könnte es zu schwerwiegenden Konsequenzen kommen.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,80 2,85 -0,05 10 5 Jahre 2,71 2,75 -0,04 41 10 Jahre 2,99 3,03 -0,04 67 30 Jahre 3,14 3,18 -0,04 62

ste