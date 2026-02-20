Österreichische Staatsanleihen im Späthandel etwas höher

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Freitagnachmittag mit Kursgewinnen gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 2 Basispunkte auf 3,04 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe betrug 29 Basispunkte.

Der Euro-Bund-Future stand auf 129,30 Punkten am Vortagesschlusskurs. Anfängliche moderate Kursgewinne wurden hier abgegeben, nachdem bekannt wurde, dass der Supreme Court der USA einen Großteil von Trumps Zöllen gekippt hatte.

Das Oberste Gericht der USA entschied, dass Trump seine Befugnisse überschritten hat, als er sich auf ein Notstandsgesetz berief, um umfangreiche Zölle gegen viele Handelspartner zu verhängen - darunter auch die Europäischen Union. Marktbeobachter erwarten sich durch die Entscheidung aber nur begrenzte Auswirkungen auf die Märkte, da sie erwarten, dass die US-Regierung die Einfuhrsteuern auf anderen Wegen durchsetzen könne.

Konjunkturdaten hatten sich unterdessen kaum Auswirkungen an den Anleihemärkten. In den USA hat sich das Wirtschaftswachstum im vierten Quartal stärker als erwartet verlangsamt. Das Bruttoinlandsprodukt legte von Oktober bis Dezember um 1,4 Prozent zu, wie das Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten ein mehr als doppelt so großes Plus von 3,0 Prozent vorhergesagt. Die Inflationsrate, gemessen an den Konsumausgaben, stieg im Dezember hingegen stärker als von Experten erwartet.

Eine positive Überraschung brachten am Vormittag Zahlen zur Unternehmensstimmung in der Eurozone. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex stieg um 0,6 Punkte auf 51,9 Punkte und damit stärker als von Analysten prognostiziert. Dabei übersprang der Indikator für die Industriebetriebe überraschend die Expansionsschwelle, während der für den Dienstleistungsbereich nicht ganz so stark stieg wie erwartet. Er liegt aber ebenfalls über der Expansionsschwelle.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,09 2,10 -0,01 4 5 Jahre 2,50 2,51 -0,01 16 10 Jahre 3,04 3,06 -0,02 29 30 Jahre 3,69 3,72 -0,02 29

spa/ste