15.04.2026 16:08:00

Österreichische Staatsanleihen im Späthandel etwas höher

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Mittwochnachmittag mit Kursgewinnen gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 3 Basispunkte auf 3,31 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe betrug 28 Basispunkte. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,14 Prozent auf 125,36 Punkte.

Aktuell bleibt die weitere Entwicklung im Iran-Krieg der bestimmende Faktor an den Finanzmärkten. Zuletzt überwog die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Iran-Kriegs. "Ich glaube, er ist fast vorbei", sagte der US-Präsident dem US-Fernsehsender Fox News. Zuvor hatte Donald Trump vage Andeutungen über eine weitere Verhandlungsrunde zwischen den USA und dem Iran gemacht. Derzeit gilt eine zweiwöchige Waffenruhe.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,55 2,61 -0,06 1 5 Jahre 2,84 2,88 -0,04 14 10 Jahre 3,31 3,34 -0,03 28 30 Jahre 3,92 3,94 -0,01 33

ste/spa

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