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15.04.2026 16:08:00
Österreichische Staatsanleihen im Späthandel etwas höher
Aktuell bleibt die weitere Entwicklung im Iran-Krieg der bestimmende Faktor an den Finanzmärkten. Zuletzt überwog die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Iran-Kriegs. "Ich glaube, er ist fast vorbei", sagte der US-Präsident dem US-Fernsehsender Fox News. Zuvor hatte Donald Trump vage Andeutungen über eine weitere Verhandlungsrunde zwischen den USA und dem Iran gemacht. Derzeit gilt eine zweiwöchige Waffenruhe.
Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:
Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,55 2,61 -0,06 1 5 Jahre 2,84 2,88 -0,04 14 10 Jahre 3,31 3,34 -0,03 28 30 Jahre 3,92 3,94 -0,01 33
ste/spa
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