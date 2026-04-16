16.04.2026 16:49:00

Österreichische Staatsanleihen im Späthandel etwas höher

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Donnerstagnachmittag mit Kursgewinnen gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um einen Basispunkt auf 3,30 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe betrug 30 Basispunkte. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,29 Prozent auf 125,64 Punkte.

Die Ölpreise als Vorbote der Inflationsentwicklung legten am Donnerstag zwar wieder zu, wobei sich der Brent-Preis unter der Marke von 100 US-Dollar hielt. Die steigenden Energiekosten hatten im März europaweit einen Inflationsschub zur Folge gehabt. So wurden am Donnerstag auch die Teuerungsraten in Italien und in der Eurozone insgesamt in zweiten Schätzungen jeweils etwas nach oben revidiert.

Trotzdem wird derzeit am Markt eher damit gerechnet, dass die Europäische Zentralbank (EZB) bei ihrem Treffen Ende April die Leitzinsen vorerst weiter stabil halten wird. Dazu trugen auch Aussagen der Notenbank bei, die tendenziell eine abwartende Haltung signalisierten.

Konjunkturdaten aus den USA fielen gemischt aus, hatten an den Anleihemärkten aber nur geringe Auswirkungen. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gingen etwas stärker zurück als erwartet. Zudem hellte sich die Stimmung der Industrie im Fed-Bezirk Philadelphia überraschend auf. Andererseits sank die Industrieproduktion im März überraschend.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,52 2,55 -0,03 2 5 Jahre 2,83 2,84 -0,01 16 10 Jahre 3,30 3,31 -0,01 30 30 Jahre 3,91 3,92 -0,01 34

spa/sto

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