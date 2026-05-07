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07.05.2026 16:35:00
Österreichische Staatsanleihen im Späthandel etwas höher
Am Kapitalmarkt dominiert aktuell die Hoffnung auf einen baldigen Frieden im Nahen Osten. Eine Einigung über ein Ende des Kriegs mit dem Iran ist nach Einschätzung von US-Präsident Donald Trump in den kommenden Tagen möglich. Damit verbunden ist die Aussicht auf deutlich sinkende Ölpreise und folglich auf ein Abflauen der Inflationsängste. Insofern gerieten die Renditen zuletzt unter Druck.
"Zwar sehnen alle Beteiligten ein Ende des Konflikts herbei, doch die Vergangenheit zeigt, dass Rückschläge in einem möglichen Annäherungsprozess einkalkuliert werden müssen", schrieb Analyst Christian Reicherter von der DZ Bank. Die unter den Marktakteuren vorherrschende Zuversicht scheine daher etwas zu weit vorausgeeilt zu sein. Ein Warnzeichen ist laut dem Experten, dass selbst Trump nicht mit baldigen direkten Gesprächen der Kriegsparteien rechne.
Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:
Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,54 2,57 -0,03 0 5 Jahre 2,80 2,81 -0,01 12 10 Jahre 3,23 3,25 -0,02 25 30 Jahre 3,83 3,84 -0,01 30
ste/sto
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