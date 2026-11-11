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11.11.2026 16:35:00
Österreichische Staatsanleihen im Späthandel etwas leichter
Marktbeobachter verwiesen auf einen sehr ruhigen Handel zur Wochenmitte. "Datenseitig gibt es heute keine Impulse", schrieben die Helaba-Analysten bereits in der Früh in ihrem Tageskommentar. Den Anleihenkursen fehlt die Kraft, auf der Oberseite dauerhaft Boden gut zu machen, hieß es weiter von den Experten.
Am Dienstag waren die Kurse noch deutlich gefallen. Die in den USA im Oktober stärker als erwartet gestiegenen Verbraucherpreise bestätigten die Erwartungen auf weitere Leitzinserhöhungen durch die US-Notenbank Fed. Aussagen von Vertretern der US-Notenbank verstärkten diese Annahmen.
In Deutschland wurden die Zahlen zu der Inflationsentwicklung im Oktober veröffentlicht. Es handelte sich jedoch um die zweite Schätzung, die die Ergebnisse der ersten Schätzung bestätigte. Die Verbraucherpreise in Deutschland waren im ersten Monat des Tankrabatts deutlich geringer gestiegen als noch im September. 2,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor kosteten Waren und Dienstleistungen im Oktober, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Im September hatte die Inflationsrate mit 3,3 Prozent den höchsten Stand seit fast drei Jahren erreicht.
Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:
Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,14 3,11 0,03 2 5 Jahre 3,33 3,32 0,01 17 10 Jahre 3,55 3,53 0,02 23 30 Jahre 3,92 3,89 0,03 25
ste/spa
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