Österreichische Staatsanleihen im Späthandel etwas schwächer

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Freitag im Späthandel gesunken und haben damit einen Teil ihrer starken Vortagesgewinne abgegeben. Im Gegenzug stiegen die Renditen. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um 10 Basispunkte auf 2,75 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 60 Basispunkten.

Auch deutsche Staatsanleihen kamen zurück. Der Euro-Bund-Future fiel um 1,37 Prozent auf 138,51 Punkte.

Am Markt war die Rede von Gewinnmitnahmen, nachdem die Kurse am Vortag stark gestiegen waren. Am Donnerstag hatten überraschend glimpflich ausgefallene US-Inflationsdaten sowohl Aktien als Anleihen einen Kurssprung nach oben beschert.

Hintergrund ist der geldpolitische Kurs der US-Notenbank Fed. Die rückläufige Teuerung lässt der Fed Luft, ihren Kampf gegen die hohe Inflation etwas gelassener zu führen. Schon für die kommende Zinssitzung im Dezember rechnen viele Analysten mit einer weniger starken Zinsanhebung als zuletzt.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,18 2,13 +0,05 5 5 Jahre 2,45 2,29 +0,16 37 10 Jahre 2,75 2,65 +0,10 60 30 Jahre 2,80 2,69 +0,11 70

