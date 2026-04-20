Österreichische Staatsanleihen im Späthandel fast unbewegt

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Montagnachmittag nur mit geringen Kursbewegungen gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um einen Basispunkt auf 3,26 Prozent gestiegen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe betrug 27 Basispunkte. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,16 Prozent auf 125,86 Punkte.

Die Blicke sind einmal mehr auf die Straße von Hormuz gerichtet. Bereits am Wochenende hatte der Iran die angekündigte Öffnung der Straße von Hormuz wieder rückgängig gemacht. Grund dafür war, dass die US-Marine am Sonntag einen iranischen Frachter angegriffen und unter ihre Kontrolle gebracht hatte. Irans Militär warf den Vereinigten Staaten "bewaffnete Seepiraterie" vor und kündigte eine Reaktion an. Die Ölpreise gingen heute wieder klar in die Höhe.

"Im Fokus bleiben eine Wiederaufnahme der Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA, zu der Trump für heute Abend aufgerufen hat", heißt es in einer Analyse der Dekabank. Nach deren Einschätzung ist eine umfassende Einigung kurzfristig unwahrscheinlich. Demnach erscheine ein Übergangskompromiss realistischer.

Kurz vor dem Auslaufen der Feuerpause im Iran-Krieg am Mittwoch ist der Fortgang von Verhandlungen zwischen Washington und Teheran weiter offen. Pakistans Innenminister Mohsin Naqvi empfing unterdessen bei zwei verschiedenen Treffen diplomatische Vertreter aus dem Iran und den USA. Am Nachmittag hatte US-Präsident Trump nach Zeitungsangaben gesagt, dass Vizepräsident JD Vance auf dem Weg zu weiteren Verhandlungen nach Pakistan sei.

Allerdings hat der Iran eigenen Angaben zufolge noch keine Entscheidung über weitere Verhandlungen mit den USA getroffen. Eine erneute Runde sei aktuell nicht geplant, sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Teheran.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,45 2,44 0,01 -1 5 Jahre 2,76 2,76 0,00 12 10 Jahre 3,26 3,24 0,01 27 30 Jahre 3,89 3,88 0,01 33

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