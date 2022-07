Österreichische Staatsanleihen im Späthandel fester

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Dienstag im Späthandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 12 Basispunkte auf 1,8 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 59 Basispunkten.

Auch deutsche Staatsanleihen konnten zulegen. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,92 Prozent auf 150,81 Punkte.

Unterstützt wurden die als verhältnismäßig sichere Häfen in Krisenzeiten geltenden Staatsanleihen von den jüngsten Konjunkturängsten und der schlechten Stimmung an den Aktienbörsen. So verbuchten die Aktienmärkte am Dienstag starke Verluste, nachdem schwache Konjunkturdaten aus Europa die Konjunktursorgen untermauert hatten.

Die Unternehmensstimmung in der Eurozone fiel etwa im Juni auf den tiefsten Stand seit 16 Monaten, wie S&P Global mitteilte. Zu den schwachen Daten kommen derzeit als Unsicherheitsfaktoren die Energieknappheit, Lieferengpässe im Welthandel, der Krieg in der Ukraine, die hohe Inflation und die damit drohenden gegensteuernden Zinserhöhungen der Notenbanken.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 0,41 0,69 -0,28 -1 5 Jahre 1,10 1,28 -0,18 22 10 Jahre 1,80 1,92 -0,12 59 30 Jahre 2,17 2,24 -0,07 64

