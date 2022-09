Österreichische Staatsanleihen im Späthandel fester

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Freitag im Späthandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 3 Basispunkte auf 2,13 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 61 Basispunkten.

Auch deutsche Anleihen konnten zulegen. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,43 Prozent auf 148,32 Punkte.

Der am Nachmittag veröffentlichte US-Arbeitsmarktbericht für August dürfte die kursierenden Zinsängste etwas gelindert und damit Anleihen unterstützt haben, hieß es. Der Bericht zeigte wie erwartet eine Abschwächung des Erholungstempos am Arbeitsmarkt, die Arbeitslosenquote stieg gleichzeitig leicht an.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 1,12 1,18 -0,06 3 5 Jahre 1,54 1,58 -0,04 24 10 Jahre 2,13 2,16 -0,03 61 30 Jahre 2,40 2,42 -0,02 72

mik/spa