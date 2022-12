Österreichische Staatsanleihen im Späthandel fester

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Mittwoch im Späthandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 3 Basispunkte auf 3,12 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 61 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future stand zuletzt 0,09 Prozent höher bei 133,59 Punkten.

In den USA ist die Zahl der noch nicht ganz abgeschlossenen Hausverkäufe den sechsten Monat in Folge gefallen. Die sogenannten schwebenden Hausverkäufe sanken im November gegenüber dem Vormonat um 4,0 Prozent, wie die Maklervereinigung National Association of Realtors (NAR) mitteilte. Volkswirte hatten lediglich mit einem Rückgang um 1,0 Prozent gerechnet.

Am gestrigen Dienstag hatten bessere Wirtschaftsaussichten in China für einen Rückgang bei den Anleihen gesorgt und die Renditen nach oben getrieben. Zum einen dürften Investoren ihre Gelder in risikoreichere Anlagen umgeleitet haben. Weiters könnte ein wirtschaftlicher Aufschwung in China die Inflation weiter antreiben und die internationalen Notenbanken zu weiteren Zinserhöhungen drängen.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,71 2,86 -0,15 5 5 Jahre 2,81 2,83 -0,02 28 10 Jahre 3,12 3,15 -0,03 61 30 Jahre 2,98 3,01 -0,03 63

spo/sto