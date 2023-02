Österreichische Staatsanleihen im Späthandel fester

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Montag im Späthandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 2 Basispunkte auf 2,98 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 60 Basispunkten.

Am deutschen Staatsanleihenmarkt gab es kaum Bewegung. Der Euro-Bund-Future ermäßigte sich um 0,11 Prozent auf 135,85 Punkte.

Im Handelsverlauf standen keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm, die Impulse für den Handel lieferten. Die EU-Kommission gab sich zwar in neuen Prognosen etwas zuversichtlicher für die Wirtschaftsentwicklung im laufenden Jahr. Sowohl die EU als auch die Eurozone dürften eine Rezession knapp vermeiden, hieß es in einer Mitteilung. Die Prognosen der EU-Kommission werden an den Märkten aber nur wenig beachtet.

Aussagen aus den Reihen der EZB wirkten sich ebenfalls nicht merklich im Handel aus. Portugals Notenbankchef und EZB-Rat Mario Centeno machte in einem Gespräch mit Bloomberg TV die hohe Bedeutung der im März vorliegenden Prognosen für den geldpolitischen Kurs der Notenbank deutlich. Wenn die Inflation absehbar in Richtung zwei Prozent falle, könne die Europäische Zentralbank ihr Straffungstempo verringern.

An den Finanzmärkten richtete sich das Interesse der Anleger bereits zunehmend auf Daten zur Preisentwicklung in den USA, die am Dienstag erwartet werden. Allgemein wird mit einem erneuten Rückgang der Inflationsrate in den Vereinigten Staaten im Jänner gerechnet.

"Wir erwarten, dass die Gesamt- und Kerninflation in den USA im Jänner um 0,5 Prozent bzw. 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat steigen, die Gesamtrate aber erneut sinken wird, und zwar auf 6,2 Prozent im Jahresvergleich", schreiben etwa die Analysten der UniCredit. Auch die Helaba-Analysten erwarten eine weitere Abschwächung der Jahresteuerungsrate. Gesunkene Großhandelspreise dürften dabei die höheren Benzinpreise ausgeglichen haben. Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,82 2,85 -0,03 4 5 Jahre 2,73 2,76 -0,03 30 10 Jahre 2,98 3 -0,02 60 30 Jahre 2,91 2,95 -0,04 58

mik/ste