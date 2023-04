Österreichische Staatsanleihen im Späthandel fester

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Freitag im Späthandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 14 Basispunkte auf 2,99 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 66 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future kletterte um 1,11 Prozent auf 135,41 Punkte.

Zum Wochenausklang stand eine Fülle an Daten im Kalender. So hat sich der Preisauftrieb in Spanien im April wieder verstärkt, auch in Frankreich hat sich die Inflation im April überraschend erhöht. In Deutschland hat sich der Preisauftrieb im April auf hohem Niveau dagegen weiter abgeschwächt.

Zudem wurde bekannt, dass die europäische Wirtschaft im ersten Quartal trotz der Energiekrise leicht gewachsen ist. Im Euroraum betrug das Plus beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Vergleich zum Vorquartal 0,1 Prozent, Ökonomen hatten für die Eurozone mit einem etwas stärkeren Zuwachs von 0,2 Prozent gerechnet. Deutschland bremst dabei derzeit Europa: Dort war die Wirtschaft im ersten Quartal wegen sinkender Konsumausgaben nur haarscharf an der lange befürchteten Winterrezession vorbeigeschrammt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stagnierte von Jänner bis März zum Vorquartal. Ökonomen hatten ein Wachstum von 0,2 Prozent erwartet.

In den USA wurde am Nachmittag der Preisindikator PCE veröffentlicht, der im März um 4,2 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert gestiegen ist und damit etwas höher lag als am Markt erwartet worden war. Im Februar hatte der Anstieg allerdings noch 5,1 Prozent betragen. Der PCE-Kerndeflator legte um 4,6 Prozent zu und traf damit die Prognosen, er hatte im Februar bei 4,7 Prozent gelegen.

In der nächsten Woche stehen bei der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank Zinsentscheidungen im Kampf gegen die hohe Inflation an - beide Notenbanken dürften den Leitzins um 25 Basispunkte anheben, wird derzeit am Markt erwartet. Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,86 3,09 -0,23 12 5 Jahre 2,70 2,84 -0,14 37 10 Jahre 2,99 3,13 -0,14 66 30 Jahre 3,05 3,16 -0,11 62

kat/ste