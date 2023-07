Österreichische Staatsanleihen im Späthandel fester

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Montag im Späthandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 7 Basispunkte auf 3,01 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 63 Basispunkten.

Zum Vergleich: Der Euro-Bund-Future notierte um 0,47 Prozent fester bei 133,78 Einheiten.

Die Rentenmärkte legten nach schwächelnden Konjunkturdaten aus Europa zu. Die deutsche Wirtschaft hat wegen der Auftragsflaute einen Fehlstart ins zweite Halbjahr hingelegt. Der Einkaufsmanagerindex für die gesamte Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - sank im Juli um 2,3 auf 48,3 Punkte, Ökonomen hatten nur einen Rückgang auf 50,3 Zähler erwartet. Damit liegt das Barometer erstmals seit Jänner unter der Schwelle von 50 Zählern, ab der es Wachstum signalisiert.

Auch der Einkaufsmanagerindex aus der gesamten Eurozone zeichnet ein ähnliches Bild. Die Unternehmensstimmung im Euroraum hat sich im Juli erneut und deutlich eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex fiel zum Vormonat um 1,0 Punkte auf 48,9 Zähler. Analysten hatten im Schnitt mit 49,6 Punkten gerechnet.

Die Konjunkturdaten sind vor allem mit Blick auf die weitere geldpolitische Entwicklung von Interesse. Im Laufe der Handelswoche stehen die Zinsentscheidungen der großen Notenbanken an. Am Markt wird erwartet, dass die US-Notenbank Fed und die Europäische Zentralbank ihre Leitzinsen am Mittwoch bzw. Donnerstag um jeweils 25 Basispunkte anheben - spannend ist aber vor allem, wie es danach weitergeht.

"Die heutigen Daten sprechen auch dagegen, dass die EZB die Leitzinsen nach dem quasi angekündigten Zinsschritt im Juli noch weiter erhöht. Bislang ging die EZB in ihren Projektionen davon aus, dass die Wirtschaft im Euroraum in der zweiten Jahreshälfte weiter spürbar wächst. Auch wegen der heutigen Einkaufsmangerindex-Zahlen dürfte sie diese Erwartung revidieren und im September ihre Projektionen deutlich nach unten korrigieren", hieß es von den Ökonomen der Commerzbank. Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,19 3,27 -0,08 2 5 Jahre 2,89 2,99 -0,10 38 10 Jahre 3,01 3,08 -0,07 63 30 Jahre 3,07 3,10 -0,03 61

