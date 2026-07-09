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09.07.2026 17:53:00
Österreichische Staatsanleihen im Späthandel fester
Am Mittwoch hatte der starke Anstieg der Ölpreise noch die Anleihenkurse belastet. Am Donnerstag beruhigte sich die Lage etwas, obwohl die USA in zweiter Nacht in Folge Ziele im Iran bombardiert haben. US-Präsident Donald Trump drohte dem Iran noch heftigere Angriffe an. Die Risiken für die Ölpreisentwicklung bleiben also hoch. Steigende Ölpreise erhöhen die Inflationsgefahren und damit die Erwartung, dass die EZB die Leitzinsen weiter anheben könnte. Dies belastet tendenziell die Anleihekurse.
Die am Nachmittag gemeldeten US-Konjunkturdaten wirkten sich nicht merklich im Anleihenhandel nieder. In den USA sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe etwas gefallen. Sie gingen in der vergangenen Woche um 2.000 auf 215.000 zurück, Analysten hatten im Schnitt mit 217.000 Anträgen gerechnet. Die Erstanträge sind damit weiter auf einem historisch niedrigen Niveau. In den USA spielen Beschäftigungsdaten eine wichtige Rolle bei geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank, weil der Arbeitsmarkt neben der Inflation zum Mandat der Fed zählt.
Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:
Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,72 2,74 -0,02 7 5 Jahre 2,93 2,94 -0,01 16 10 Jahre 3,33 3,34 -0,01 28 30 Jahre 3,93 3,93 0,00 30
mik/sto
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