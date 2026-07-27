Österreichische Staatsanleihen im Späthandel fester

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Montagnachmittag mit Kursgewinnen gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 5 Basispunkte auf 3,35 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe betrug 25 Basispunkte. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,43 Prozent auf 124,96 Punkte.

Neue Hoffnung auf eine diplomatische Lösung im Iran-Krieg hatten die Anleihenkurse zunächst noch deutlicher entlastet. Allerdings wurde später bekannt, dass es noch keine neuen Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran gibt. Das gab der Iran bekannt. Nach 13 Tagen der US-Luftangriffe auf den Iran hatte die US-Armee seit Freitag nun drei Nächte in Folge von neuen Angriffen abgesehen. Der Iran hatte seinerseits am Wochenende erklärt, seine "Vergeltungs"-Angriffe eingestellt zu haben.

Zudem halten gut informierte Quellen aus Pakistan eine limitierte US-Bodenoffensive für immer wahrscheinlicher. Die Bewertung pakistanischer Geheimdienste sei, dass US-Präsident Donald Trump Warnungen seines eigenen Militärs ignorieren und mit einer begrenzten Offensive iranische Küstenregionen einnehmen könnte, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Sicherheitskreisen in Islamabad. Die Bewertung stütze sich auf militärische Beobachtungen. Pakistan ist im Iran-Krieg ein zentraler Vermittler zwischen Washington und Teheran.

Die Ölpreise, die Inflationssorgen tendenziell nähren, gaben am Montag merklich nach. Ein Fass (159 Liter) Rohöl der weltweiten Referenzsorte Brent zur Lieferung im September kostete zeitweise sogar unter 90 US-Dollar.

Konjunkturseitig brachte das ifo-Geschäftsklima für Deutschland eine positive Überraschung. Dieses stieg im Juli auf 86,6 Punkte, nach 85,7 Zählern im Juni und damit das dritte Mal in Folge, wie das Münchner Ifo-Institut am Montag zu seiner Umfrage unter rund 9.000 Führungskräften mitteilte. Laut Jörg Krämer, Chef-Ökonom der Commerzbank, zeigt der Wert das vorhandene Erholungspotenzial, falls die Straße von Hormuz dauerhaft geöffnet werden würde.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,81 2,86 -0,05 4 5 Jahre 3,01 3,04 -0,03 14 10 Jahre 3,35 3,40 -0,05 25 30 Jahre 3,90 3,93 -0,03 29

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