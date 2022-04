Österreichische Staatsanleihen im Späthandel gefallen

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Montag im Späthandel gesunken. Im Gegenzug stiegen die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um fünf Basispunkte auf 1,3 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 48 Basispunkten.

Zum Vergleich: Der Euro-Bund-Future notierte mit minus 0,84 Prozent bei 155,10 Zählern.

Wichtige Konjunkturdaten waren am heutigen Handelstag Mangelware. Investoren blickten in erster Linie auf das Ergebnis der ersten Präsidentschaftswahlrunde in Frankreich, nach welcher nun der amtierende Staatschef Emmanuel Marcon und die Rechte Marine Le Pen in die Stichwahl ziehen.

Im weiteren Wochenverlauf dürften sich die Blicke allerdings aufgrund der Preissteigerung unter anderem auf die Zinsentscheidung der EZB richten. "Die Hauptakteure im EZB-Rat, Präsidentin Lagarde und Chefvolkswirt Lane, zeigten sich bisher zögerlich und versuchten, die Inflationsprobleme eher auf Sonderfaktoren zu schieben", schrieben die Experten der Helaba mit Bezug auf das Ereignis. Nun sei die Frage, ob sich angesichts der rasant steigenden Preise die Falken oder Tauben durchsetzen würden.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 0,26 0,23 +0,03 13 5 Jahre 0,80 0,77 +0,03 18 10 Jahre 1,30 1,25 +0,05 48 30 Jahre 1,43 1,39 +0,04 51

sto/mik