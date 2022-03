Österreichische Staatsanleihen im Späthandel gestiegen

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Mittwoch im Späthandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 5 Basispunkte auf 0,84 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 35 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future tendierte um 0,17 Prozent höher.

Festverzinsliche Papiere profitierten zur Wochenmitte von der trüben Aktienmarktstimmung. Nach wie vor ist die Unsicherheit wegen des Ukraine-Kriegs hoch. Hoffnungen auf eine nennenswerte Annäherung der Kriegsparteien haben sich bisher nicht erfüllt. Am Mittwoch sorgte eine Ankündigung der russischen Regierung für Aufsehen, dass diese gewissen Staaten Gas nur mehr gegen Rubel verkaufen werde.

Wichtige Konjunkturdaten standen am Mittwoch eher nicht an. In der Eurozone hat sich die Verbraucherstimmung aufgrund des Ukraine-Kriegs im März überraschend deutlich eingetrübt. Das Barometer für das Konsumklima fiel im März um 9,9 Punkte auf minus 18,7 Zähler, wie aus der am Mittwoch veröffentlichten Umfrage der EU-Kommission hervorgeht. Von Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Rückgang auf minus 12,9 Zähler gerechnet.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,42 -0,38 -0,04 -17 5 Jahre 0,34 0,37 -0,03 13 10 Jahre 0,84 0,89 -0,05 35 30 Jahre 1,17 1,20 -0,03 53

pma/sto