Österreichische Staatsanleihen im Späthandel gestiegen

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Montag im Späthandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um drei Basispunkte auf 1,63 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 52 Basispunkten.

Zum Vergleich: Der Euro-Bund-Future steigert sich um 0,2 Prozent auf 151,53 Zähler.

Die an den Aktienmärkten herrschende Risikoaversion dürfte Anleger vermehrt in sichere Anlagehäfen locken. Für Sorgenfalten bei Investoren sorgen neben dem Ukraine-Konflikt und all seinen wirtschaftlichen Auswirkungen auch die Zero-Covid-Politik Chinas, welche zunehmend die dortige Wirtschaft abwürgt. Überdies bleiben steigende Zinsen ein Hauptthema.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 0,32 0,44 -0,12 9 5 Jahre 1,06 1,07 -0,01 28 10 Jahre 1,63 1,66 -0,03 52 30 Jahre 1,76 1,78 -0,02 51

sto/ste