Österreichische Staatsanleihen im Späthandel gestiegen

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben am Donnerstag im Späthandel zugelegt. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um neun Basispunkte auf 1,45 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 50 Basispunkten.

Die im Tagesverlauf schwachen Aktienmärkte dürften zu vermehrtem Zulauf bei den Festverzinslichen gesorgt haben. An den Börsen hatten Themen wie hohe Preise, steigende Zinsen und konjunkturelle Probleme wegen der gestörten Lieferketten auf der Anlegerstimmung gelastet. Von Konjunkturdatenseite kamen ebenfalls wichtige Impulse. Unter den Erwartungen ausgefallene Konjunkturdaten aus den USA verstärken die Befürchtungen um eine weitere wirtschaftliche Abschwächung.

So hat sich das Geschäftsklima in der US-Region Philadelphia im Mai deutlich eingetrübt. Der Indikator für die Industrie (Philly-Fed-Index) fiel um 15 Punkte auf 2,6 Zähler, wie die regionale Zentralbank in Philadelphia mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem wesentlich moderateren Rückgang auf 15 Punkte gerechnet.

Der Philly-Fed-Index misst die wirtschaftliche Aktivität in der Region Philadelphia. Ein Wert über null Punkten deutet auf einen Anstieg der Wirtschaftsaktivität hin, ein Wert unter null signalisiert einen Rückgang. Der Indikator signalisiert derzeit also gerade noch Wachstum.

Außerdem sind in den USA die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche höher ausgefallen als erwartet. Die Zahl sei um 21.000 auf 218.000 geklettert, teilte das Arbeitsministerium mit. Analysten hatten im Schnitt mit lediglich 200.000 Anträgen gerechnet. Das Niveau der Hilfsanträge bleibt trotz des Anstiegs im längeren Vergleich niedrig.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 0,32 0,39 -0,07 -3 5 Jahre 0,88 0,96 -0,08 20 10 Jahre 1,45 1,54 -0,09 50 30 Jahre 1,61 1,67 -0,06 54

