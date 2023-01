Österreichische Staatsanleihen im Späthandel gestiegen

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Mittwoch im Späthandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um deutliche 13 Basispunkte auf 2,79 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 59 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future legte um 0,70 Prozent auf 137,45 Punkte zu.

Am Vortag war es im Späthandel noch mehrheitlich nach unten gegangen für die heimischen Staatspapiere. "Auffällig ist, dass der Renditevorteil der USA gegenüber der Eurozone zuletzt deutlich kleiner geworden ist", kommentierten in der Früh die Analysten der Helaba. "Während die Zinserwartungen in den USA nachgelassen haben, lässt die EZB keinen Zweifel daran aufkommen, die hohe Inflation mit weiteren Zinserhöhungen zu begegnen."

Am Mittwoch stehen keine marktbewegenden Daten auf dem Programm. Analysten und Anleger warten schon gespannt auf neue Inflationsdaten aus den USA, die am Donnerstag veröffentlicht werden. Sie gelten als mitentscheidend für den kurzfristigen Kurs der US-Notenbank Fed.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,73 2,81 -0,08 11 5 Jahre 2,57 2,67 -0,10 31 10 Jahre 2,79 2,92 -0,13 59 30 Jahre 2,70 2,83 -0,13 64

spo/ste