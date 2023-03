Österreichische Staatsanleihen im Späthandel gestiegen

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Dienstag im Späthandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um vier Basispunkte auf 3,33 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 62 Basispunkten.

Zum Vergleich: Der Euro-Bund-Future steigerte sich um geringe 0,05 Prozent.

Die Republik Österreich hat am Dienstag zwei Anleihen - eine zehnjährige und eine 30-jährige mit einer Restlaufzeit von 27 Jahren - für insgesamt knapp 1,5 Mrd. Euro aufgestockt. Dabei fiel die Emissionsrendite für die kürzerlaufende Anleihe höher aus als die Rendite für die längerlaufende Anleihen. Am Markt wird eine sogenannte inverse Zinskurve auch oft als Vorbote für eine drohende Rezession interpretiert - je steiler die Kurve, umso stärker das Signal. Üblicherweise ist die Rendite eines länger laufenden Papiers höher als bei einem kürzer laufenden Titel.

Mit Blick auf mögliche internationale Impulsgeber richtete sich die Aufmerksamkeit am Nachmittag auf den Fed-Notenbankchef Jerome Powell. Powell hält nach einer Verringerung des Zinserhöhungstempos künftig wieder größere Zinsschritte für möglich. "Obwohl sich die Inflation in den vergangenen Monaten abgeschwächt hat, ist es noch ein weiter Weg bis zur Rückkehr zu einer Inflationsrate von zwei Prozent, der wahrscheinlich holprig sein wird", sagte der Fed-Chef vor einem Senatsausschuss in Washington.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,35 3,40 -0,05 5 5 Jahre 3,20 3,23 -0,03 34 10 Jahre 3,33 3,37 -0,04 62 30 Jahre 3,19 3,22 -0,03 56

