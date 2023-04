Österreichische Staatsanleihen im Späthandel gestiegen

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Mittwoch im Späthandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 10 Basispunkte auf 2,82 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 65 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future stieg deutlich auf 137,37 Euro.

Das Wachstumstempo der US-Dienstleister hat sich im März spürbar verlangsamt. Der Einkaufsmanagerindex für den Sektor fiel auf 51,2 Punkte von 55,1 Zählern im Februar, wie aus der am Mittwoch veröffentlichten ISM-Umfrage hervorgeht. Von Reuters befragte Experten hatten lediglich einen Rückgang auf 54,5 Punkte erwartet. Das Barometer zeigt jenseits von 50 Punkten Wachstum an.

Am frühen Nachmittag hatten bereits US-Arbeitsmarktdaten enttäuscht. Die Privatwirtschaft der USA hat im März deutlich weniger neue Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Im Vergleich zum Vormonat kamen 145.000 Stellen hinzu, wie der Arbeitsmarktdienstleister ADP am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit 210.000 neuen Stellen gerechnet.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,62 2,78 -0,16 11 5 Jahre 2,52 2,63 -0,11 36 10 Jahre 2,82 2,92 -0,10 65 30 Jahre 2,88 2,97 -0,09 61

spo/fpr