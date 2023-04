Österreichische Staatsanleihen im Späthandel gestiegen

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Dienstag im Späthandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 11 Basispunkte auf 3,03 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 64 Basispunkten.

Zum Vergleich: Der Euro-Bund-Future legte um über ein Prozent auf 134,85 Einheiten zu.

Konjunkturseitig standen am Nachmittag US-Verbraucherdaten im Fokus. So ist die Konsumstimmung in den USA im April überraschend stark gesunken. Das Barometer für die Verbraucherlaune fiel um 2,7 auf 101,3 Punkte, wie das Institut Conference Board zu seiner Umfrage mitteilte. Das ist der schlechteste Wert seit einem halben Jahr. Entsprechend verschlechterte sich die seit bereits am Vormittag schwache Stimmung an den Finanzmärkten - die Nachfrage nach sicheren Anlagen wie Anleihen stieg somit.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,93 3,12 -0,19 10 5 Jahre 2,78 2,93 -0,15 36 10 Jahre 3,03 3,14 -0,11 64 30 Jahre 3,07 3,16 -0,09 61

sto/spa