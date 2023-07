Österreichische Staatsanleihen im Späthandel gestiegen

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Dienstag im Späthandel klar gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen deutlich. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 12 Basispunkte auf 2,97 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 63 Basispunkten.

Zum Vergleich: Der Euro-Bund-Future stieg um 0,9 Prozent auf 134,04 Einheiten.

Am Berichtstag blickten Investoren vor allem auf frische Konjunkturdaten aus den USA, darunter vor allem auf Einzelhandelsdaten. So sind die Erlöse im US-Einzelhandel weniger stark gestiegen, als Experten im Vorfeld erwartet hatten. Sie seien zum Vormonat um 0,2 Prozent gewachsen, teilte das Handelsministerium in Washington mit. Bankvolkswirte hatten im Durchschnitt mit einem Zuwachs um 0,5 Prozent gerechnet.

Darüber hinaus hat die US-Industrie im Juni weniger produziert. Gegenüber dem Vormonat sank die Gesamtherstellung um 0,5 Prozent, wie die US-Zentralbank Fed in Washington mitteilte. Analysten hatten hingegen im Schnitt mit einer Stagnation gerechnet.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,18 3,33 -0,15 3 5 Jahre 2,87 3,03 -0,16 38 10 Jahre 2,97 3,09 -0,12 63 30 Jahre 3 3,11 -0,11 59

sto/kve